Edirne\'de Seracılara Dijital Destek Programı

Edirne'de sera sebze üreticilerine yönelik dijital destek programı başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Edirne Sera Sebze Üreticilerinin Dijital Görünürlük ve Satış İletişimi Kapasitesinin Geliştirilmesi" Projesi hayata geçirildi.

Programdan Edirne Merkez, Süloğlu, Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde sera işletmesi bulunan üreticiler yararlanabilecek.

Proje kapsamında üreticilere tanıtım web sayfası hazırlanacak, karekod etiketleri verilecek, sosyal medya ve dijital tanıtım eğitimleri düzenlenecek.

Üreticilerin WhatsApp Business üzerinden ön sipariş alabilmelerine yönelik destek de sağlanacak.

Tamamen ücretsiz gerçekleştirilecek programda, eğitimlerin ardından teknik destek süreci de sürdürülecek.

Programa katılmak isteyen üreticiler, 15 Mayıs'a kadar il veya ilçe tarım müdürlüklerine başvurabilecek.