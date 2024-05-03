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Edirne'de şiddetli sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

EDİRNE - Edirne'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Edirne'de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için işyerlerine ve kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı. Yağışa aldırış etmeden yürüyen vatandaşlar da, zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Etkili olan sağanağın, caddelerde ve sokaklarda oluşturduğu su birikintisi, trafikte aksamalara neden oldu.

Gök gürültülü sağanak yağışların yarın gece yarısına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteorolojiden yapılan uyarıda "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor" denildi.