Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde taşıma sınırını aşan kamyon sürücüsüne 60 bin lira ceza uygulandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalıköyde yaptığı tonaj uygulamasında yük taşıyan araçları denetledi.
Denetimde araçların kapasitesi, taşıdığı yük ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi.
Yük sınırını aştığı belirlenen bir sürücüye 60 bin lira ceza kesildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Sınır Aşan Kamyona 60 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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