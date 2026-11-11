Edirne'de sis nedeniyle görüş uzaklığı yer yer 50 metrenin altına kadar indi - Son Dakika
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Edirne'de sis nedeniyle görüş uzaklığı yer yer 50 metrenin altına kadar indi

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Edirne\'de sis nedeniyle görüş uzaklığı yer yer 50 metrenin altına kadar indi
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Edirne'de sabah saatlerinden bu yana etkili olan yoğun sis, kentte görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına indirdi. Selimiye Camisi ve tarihi eserler sisle kaplanırken polis ekipleri önemli noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

EDİRNE'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Edirne'de sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Kentin simgelerinden Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler sisle kaplandı. Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü kentte, polis ekipleri önemli noktalarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Hava sıcaklığının 13 derece olduğu Edirne'de sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Edirne'de sis nedeniyle görüş uzaklığı yer yer 50 metrenin altına kadar indi - Son Dakika
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