Edirne\'de Sobadan Çıkan Yangın, Müstakil Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

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EDİRNE'de tek katlı müstakil ev, sobadan çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında kimsenin olmadığı evde 7 kişi yaşadıklarını söyleyen Ahmet Akgüneş, "Allah'tan bir can kaybımız olmadı. Evimize, malımıza olan oldu" dedi.

Yangın akşam saatlerinde Çavuşbey Mahallesi 8'nci Yanyol Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Ev sakinlerinin yanarken bıraktığı sobanın bacası, bir süre sonra tutuştu. Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede önlem aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

'OLAN EVİMİZE, MALIMIZA OLDU'

Yangın haberini alarak gelen Ahmet Akgüneş, evde ailesiyle 7 kişi kaldıklarını belirterek, "Sobadan çıktı yangın. İlk başta baca tutuştu. Evde de kalabalıktık ama Allah'tan o anda kimse yoktu. Eşim çarşıya çıkmıştı pazara. Gelince evin duman altında kaldığını görmüşler, sonrasında alevler büyüyüp bütün evi sarmış. Evde 7 kişi yaşıyoruz, Allah'tan bir can kaybımız olmadı, kimse yoktu. Evimize olan oldu, malımıza olan oldu" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.