Edirne'de Su Fiyatlarına %30 Zam - Son Dakika
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Edirne'de Su Fiyatlarına %30 Zam

Edirne\'de Su Fiyatlarına %30 Zam

Edirne Belediye Meclisi, su fiyatlarında %30'luk artış kararı aldı. Zam oy çokluğuyla kabul edildi.

04.10.2024 16:52
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Edirne Belediye Meclisinde su fiyatlarına yüzde 30 zam yapıldı.

Belediye Meclisinin ekim ayı olağan toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi'nde, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, 13 gündem, 9 gündem dışı olmak üzere 22 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonunun su fiyatlarında yüzde 30'luk artış önerisi görüşüldü. Komisyon Başkanı Engin Yağcılar, fiyatlardaki değişikliklerle ilgili bilgi verdi.

AK Parti Grup Başkanı Recai Koçaşlı, zamma karşı çıktıklarını belirterek, "ret" oyu vereceklerini söyledi.

Su fiyatlarında yüzde 30'luk artış önerisi, oy çokluğuyla kabul edildi.

Belediye Başkanı Akın, suyun dikkatli kullanılması gerektiğini söyledi.

Belediyenin gelirlerini artırmak adına çalışmalar yapıldığını belirten Akın, şunları kaydetti:

"Bütün şehirlerin çok altında kalmış rakamlar söz konusuydu. Olayı sadece bu açıdan değerlendirmiyorum. Biliyorsunuz artık bir su kıtlığıyla karşı karşıyayız. Belki henüz su fakiri şehirler arasında değiliz ama yavaş yavaş olumsuz bir senaryoya doğru yaklaşıyoruz. Dolayısıyla buradan Edirneli hemşehrilerimize seslenmek istiyorum. Lütfen su tüketimimize dikkat edelim, gelecek nesillere aktarımı açısından tasarruf etmemiz gerekiyor."

Toplantıda, belediyeye ait, Karaağaç ve Yeniimaret mahallelerindeki 2 arsa ile 100. Yıl Mahallesi'ndeki sosyal tesis alanı arsanın satışına karar verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Su Fiyatlarına %30 Zam - Son Dakika

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