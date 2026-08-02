Edirne'de Su Kalitesi 'Mükemmel' Belirlendi - Son Dakika
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Edirne'de Su Kalitesi 'Mükemmel' Belirlendi

Edirne\'de Su Kalitesi \'Mükemmel\' Belirlendi
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Edirne'deki yüzme alanlarında su kalitesi, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 'mükemmel' olarak ölçüldü.

Edirne'de denize girilebilen tüm yüzme alanlarındaki su kalitesinin en yüksek seviyeyi temsil eden "mükemmel" düzeyde olduğu belirlendi.

Sağlık Bakanlığının Yüzme Suyu Takip Sistemi'nde yayımlanan son verilere göre Keşan ilçesindeki Erikli, Yayla, Mecidiye, Gökçetepe ve Sazlıdere sahilleri ile Enez ilçesindeki tüm yüzme alanlarında yapılan mikrobiyolojik analizlerde su kalitesi "mükemmel" olarak ölçüldü.

Yüzme sezonu boyunca belirlenen noktalardan düzenli alınan su numuneleri, escherichia coli ve intestinal enterokok bakterileri başta olmak üzere çeşitli mikrobiyolojik kriterler açısından incelenerek "mükemmel", "iyi", "yeterli" ve "zayıf" şeklinde sınıflandırılıyor.

Edirne Turizm Derneği Genel Sekreteri Ali Karapire, AA muhabirine, kentteki tüm yüzme alanlarının "mükemmel" su kalitesine sahip olmasının Saros Körfezi'nin temizliğini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Saros Körfezi'nin dünyada kendi kendini yenileyebilme özelliğine sahip nadir denizlerden olduğunu belirten Karapire, dipteki soğuk su ile yüzeydeki sıcak su akıntılarının sürekli yer değiştirmesinin körfezin doğal olarak temiz kalmasını sağladığını ifade etti.

Bölgede ağır sanayinin bulunmamasının da denizin korunmasına katkı sunduğunu dile getiren Karapire, körfezi besleyen akarsuların taşıdığı mineraller sayesinde biyolojik çeşitliliğin yüksek seviyede olduğunu dile getirdi.

"Bu sonuç, Saros Körfezi'nin ne kadar temiz olduğunu ortaya koyuyor"

Karapire, yaklaşık 75 kilometrelik sahil şeridine sahip Saros Körfezi'nin 970 canlı türüne ev sahipliği yaptığını, dalış turizmi, plajları ve tarihi su altı müzesiyle Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer aldığını belirtti.

Sağlık Bakanlığının düzenli yaptığı ölçümlerde Edirne'deki yüzme alanlarının tamamında su kalitesinin "mükemmel" olarak belirlendiğini vurgulayan Karapire, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu sonuç, Saros Körfezi'nin ne kadar temiz olduğunu ortaya koyuyor. İstanbul'a yaklaşık 3 saat uzaklıkta olmasına rağmen bölgede büyük zincir oteller bulunmuyor. Konaklama, daha çok butik oteller, pansiyonlar, kamp alanları ve yazlıklarla sağlanıyor. Doğal yapıyı koruyacak sürdürülebilir turizm yatırımlarıyla ziyaretçi sayısının artırılabileceğine inanıyoruz."

Turizm sezonunun yalnızca yaz aylarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini ifade eden Karapire, dalış, gastronomi, kültür ve doğa turizmine yönelik yatırımlarla bölgenin yıl boyunca ziyaretçi ağırlayabilecek potansiyele sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Su Kalitesi 'Mükemmel' Belirlendi - Son Dakika

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