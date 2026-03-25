Edirne'de Su Kaynakları Paneli
Edirne'de Su Kaynakları Paneli

Edirne'de Su Kaynakları Paneli
25.03.2026 19:53
Edirne'de su yönetimi paneli düzenlendi, suyun önemi ve yönetimi ele alındı.

Edirne'nin Su Kaynakları ve Yönetimi Paneli düzenlendi.

Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Edirne İl Koordinasyon Kurulu öncülüğünde Edirne Barosu Avukat Hayrettin Belli Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin açılışında yaptığı konuşmada, suyun çok kıymetli ve kıt bir kaynak olduğunu söyledi.

Edirne'nin geçtiğimiz yaz kuraklıkla mücadele ettiğini anımsatan Subaşı, kentin kışın beklenenin üzerinde yağış aldığını ve barajların önemli ölçüde dolduğunu dile getirdi.

Su yönetimini merkezi ve mahalli yönetimlerin birlikte yürütmesi gerektiğini ifade eden Subaşı, "Bu bir milli servet, milli bir kaynak. Suyumuzu tasarruflu kullanmak, bu etkinliklerle panellerde de özellikle genç nesile bunun bilincini aktarmak zorundayız." dedi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden de suyu bir hak olarak görerek bu doğrultuda somut adımlar atma gayreti gösterdiklerini belirtti.

Kayalı Barajı'nın yanı sıra Süloğlu Barajı'nın devreye alınmasıyla şehrin alternatif su kaynaklarının güçlendirildiğini ifade eden Ergüden, Devlet Su İşleri tarafından yürütülen bu süreçte iletim hatlarının yenilenmesiyle sistem güvenliğinin arttırıldığını kaydetti.

TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Birce Altay ise ?????teknik ihmaller, planlama yanlışları ve yatırım eksikleri sonucu Edirne'de su dağıtım sorunları yaşandığını gözlemlediklerini söyledi.

Bu konuyu teknik açıdan inceleme ve değerlendirme gereği duyduklarını belirten Altay, "Sorunun bütüncül bir bakış açısıyla, tüm mühendislik dallarıyla, mimarlık ve şehir plancılığı alanlarının bileşkesi olarak irdelenmesinin en doğru yaklaşım olduğuna karar verdik ve panel düzenledik." diye konuştu.

Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç da iklim değişikliği, nüfus artışı ve çevresel baskıların su kaynaklarının korunması ve adil şekilde yönetilmesi gerekliliğini her zamankinden daha güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Suyun korunması, kullanımı ve paylaşımının, kamu yararı, çevre hakkı ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hukukun teminatı altında olduğunu vurgulayan Karakoç, "Baroların sadece avukatların mesleki faaliyetleriyle ilgilenen kurumlar değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve çevresel değerleri savunma sorumluluğu taşıyan kamu kurumu niteliğinde meslek örgütleri olduğu gerçeği karşısında su gibi yaşamsal bir değerin korunması ve gelecek nesillere olması gerektiği nitelikte aktarılması hususunda üzerimize düşen büyük sorumluluğun farkındayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından panele geçildi.

Programa, mühendisler, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

