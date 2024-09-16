Edirne'de Su Tasarrufu Planları - Son Dakika
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Edirne'de Su Tasarrufu Planları

Edirne\'de Su Tasarrufu Planları

Vali Sezer, Tunca Nehri'nde su biriktirerek tarımsal kuraklığı önleme çalışmalarını açıkladı.

16.09.2024 10:20
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Edirne Valisi Yunus Sezer, tarımsal kuraklığı önlemek amacıyla yağışın bol olduğu dönemde Tunca Nehri ve havzasında suyun tutulmasını sağlayacak çalışmalar yapılacağını söyledi.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz aylarında etkili olan kurak ve sıcak havanın üretimi olumsuz etkilediğini ifade etti.

Sulama döneminde yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Sezer, Tunca Nehri ve havzasında suyun biriktirileceği alanlar planladıklarını dile getirdi.

Gerekli planlamaların ardından çalışmaların başlayacağını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Tunca Nehri'nde su biriktirmek için DSİ ve İl Özel İdaresi planlama yapıyor. Nehir çevresinde kuru dereler var. Kuru derelerin önünde belki 1-2 milyon metreküp suyun biriktirileceği ufak ufak alanlar oluşturacağız. Nehir havzasında taşkına sebep olmayacak şekilde küçük seddeler meydana getirerek arkada suyun birikeceği alanları planlıyoruz. Planlamada bir sıkıntı olmazsa kış döneminde bunların yapımını tamamlayıp ilkbaharda nehir suyunu tutup, sulama dönemine bunu yetiştirmeyi düşünüyoruz."

Vali Sezer, ürün çeşitliliğinin arttırılması için de planlamalar yapıldığını ifade etti.

Kentte bu sene etkili olan kuraklık ve sıcak hava nedeniyle Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyeleri düşmüş, üreticilerin mağduriyet yaşamaması için her iki nehirde de kontrollü sulama uygulanmıştı.

Kaynak: AA

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