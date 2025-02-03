Edirne'de, Enez Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.
Su ürünleri kontrol ekipleri, Saros Körfezi'nde avladıkları balıklarla Enez Balıkçı Barınağı'na gelen tekneleri kontrol etti.
Ekipler, asgari avlanabilir balık boyları ile av araçlarının uygunluğunu denetleyip avlanması yasak türlerin kontrolünü gerçekleştirdi.
Denetimlerde balıkçılara kanun ve mevzuatlar hakkında bilgi verildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Su Ürünleri Denetimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?