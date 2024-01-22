Edirne\'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

EDİRNE'de merkeze bağlı Hıdırağa köyünde sütün ocakta unutulmasıyla çıkan yangında, tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Gittiği kent merkezinden komşularının uyarısı ile dönen ve evinin yanışını ağlayarak izleyen Fatma Uysal, Eşyalarımızı kurtarmak için içeriye bile giremedik dedi.

Yangın, öğle saatlerinde Hıdırağa köyünde Halil (64) ve Fatma Uysal'a (60) ait tek katlı evde çıktı. Sabah ahırlarındaki ineklerinden sağdığı sütü ısıtmak için ocağa koyan Fatma Uysal, daha sonra eşiyle Edirne kent merkezine gitti. Bu sırada ateşte unutulan süt nedeniyle ocak alev aldı. Evden çıkan dumanları fark eden komşular durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye ekipler söndürme çalışmaları yaparken, jandarma ise güvenlik önlemi aldı. Evlerinin yandığını komşularından öğrenip, bölgeye gelen Halil ve Fatma Uysal çifti yanan evlerini görünce büyük üzüntü yaşadı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

'BÜTÜN DEĞERLİ EŞYALARIMIZ İÇERİDEYDİ'

Halil Uysal, eşinin sabah erken saatte sağdıkları sütü pişirmek için koyduğu ocağın altını açık unuttuklarını söyleyerek, Sabah işimizi bitirdik, hayvanlara baktık, sütümüzü sağdık ve Edirne'ye gittik. Hanımı başka yere bıraktım ben de süt parası almaya gittik. 2-3 saat sonra evimizin yandığıyla ilgili haber geldi. Bir geldik, iş işten geçmişti. Eşim ocağın üzerinde sütü ateşte bırakmış, ondan dolayı yangın çıkmış ve büyümüş ifadelerini kullandı.

Evinin yanışını ağlayarak izleyen Fatma Uysal, Edirne'ye gitmiştik, evimizin yandığını söylediler. Biz de aceleyle geri geldik köye, evimizin yandığını gördük, eşyaları kurtarmak için içeriye bile gidemedik. Her şeyimiz içerideydi, bütün değerli eşyalarımız içerideydi. Ateşte bir şey unuttum sanırım o nedenle başlamış yangın, emin değilim diye konuştu. (DHA)