Edirne'de Tarih ve Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de Tarih ve Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne Vali Yardımcısı Ciğerci, 2024'te asfaltlama ve tarihi eser projelerinin destekleneceğini açıkladı.

05.03.2025 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne'de tarihin yaşatılması için yapılan çalışmalara kurum olarak destek vermenin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Ciğerci, İl Genel Meclisi mart ayı toplantısına katılarak İl Özel İdaresinin 2024 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

2024'ün verimli geçtiğini belirten Ciğerci, köy yollarında yüz kilometrenin üzerinde asfaltlama yaptıklarını, okul bahçelerine ve belediyelere de asfaltlama desteği verdiklerini söyledi.

Havaların soğumasıyla ara verdikleri asfalt çalışmalarına, Ramazan Bayramı sonrası başlamayı planladıklarını aktaran Ciğerci, şunları kaydetti:

"Çok tercih etmesek de 2024 yılı içerisinde 54 kilometreye yakın satıh kaplama yolun yapımını tamamlamış bulunuyoruz. Yol çalışmalarında belli bir seviyeye geldik ancak yeterli değil. Daha fazlasını yapmak istiyoruz. Bunun için 2025 yılında İl Genel Meclisimizin desteğiyle araç parkımızı yenilemek üzere bir yol haritası ortaya koyduk. İlk etapta kamyon ve roley tank dediğimiz bütün nakli gerçekleştireceğimiz kamyonlarımızın siparişini vermiş bulunmaktayız. Parça parça iş makinalarımızı sipariş edeceğiz. 15 aracımızı hurdaya ayırdık. Onların yerine takviye edeceğimiz araçlarımızla daha güçlü şantiyelerimizle birlikte yol yapımını hızlandıracağız. Kısa vadede hedeflerimiz yine bu yıl yüz kilometreye yaklaşacak asfalt yapmak."

Ciğerci, 2024'de tarımsal sulama, içme suyu, GES ve kanalizasyonda yaklaşık 64 projenin yapımını tamamladıklarını dile getirdi.

Yarım kalmış veya tamamlanması gereken projeleri 2025 yılı yatırım programına aldıklarını ifade eden Ciğerci, "İçme suyu temel bir ihtiyaç. Nerede eksik olursa olsun yatırım programında olup olmadığına bakmıyoruz, içme suyundaki problemi çözüyoruz. Tarımsal sulama yine projeler kapsamında var. GES projesi de yine yatırım programımızda mevcut. Kanalizasyonda da gerekli çalışmaları yapıyoruz. İnşallah 2025 yılı da verimli bir yıl olarak hafızalarda yer edinir." dedi.

Ciğerci, il merkezi ve ilçelerdeki kamu binaları inşaatlarının da sürdüğünü belirtti.

Edirne'de başlatılan tarihi eserlerin ihyası projesinin devam ettiğini iade eden Ciğerci, "Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'nın birinci etabı bitti. Konaklarımız devam ediyor. Koman Konağı'nı bitirdik. Geleneksel El Sanatları Müzesini bitirdik. Gazi Mihal Bey Hamamı restorasyonu devam ediyor. Çok güzel bir proje olacak sayın valimizin talimatlarıyla oraya güzel bir eser kazandırma arzusundayız. Evliya Kasımpaşa Camisi ve Şeyh Şüceaddin Camisi de ayağa kalk eserler arasında. Edirne'de tarihimizin yaşatılması, canlandırılması açısından güzel işler oluyor. Bu noktada da kurum olarak bu işlerin ucundan tutmak bize mutluluk veriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Politika, Güncel, edirne, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Tarih ve Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:23 Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf: Hepsinden haberi vardı Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf: Hepsinden haberi vardı
17:51 Zelenskiy özür diledi, Trump geri adım attı: Gözden geçiriyoruz Zelenskiy özür diledi, Trump geri adım attı: Gözden geçiriyoruz
17:42 Mimar Ece Gürel’in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar
17:06 Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı! 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak
15:07 Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu
07:20 Real Madrid, Atletico Madrid’i devirdi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Real Madrid, Atletico Madrid'i devirdi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
06:57 Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor
23:50 PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın
23:32 Skandal iddia Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı Skandal iddia! Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı
23:27 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı
23:12 Serdal Adalı: Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız Serdal Adalı: Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız
22:50 Trump’tan Kanada’ya yeni gümrük vergisi tehdidi Trump'tan Kanada'ya yeni gümrük vergisi tehdidi
22:48 Serdal Adalı’dan Hasan Arat hakkında infial yaratacak iddialar: Ben olsam intihar ederdim Serdal Adalı'dan Hasan Arat hakkında infial yaratacak iddialar: Ben olsam intihar ederdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 18:54:20. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Tarih ve Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.