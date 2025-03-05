Edirne'de Tarih ve Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

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Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne'de tarihin yaşatılması için yapılan çalışmalara kurum olarak destek vermenin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Ciğerci, İl Genel Meclisi mart ayı toplantısına katılarak İl Özel İdaresinin 2024 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

2024'ün verimli geçtiğini belirten Ciğerci, köy yollarında yüz kilometrenin üzerinde asfaltlama yaptıklarını, okul bahçelerine ve belediyelere de asfaltlama desteği verdiklerini söyledi.

Havaların soğumasıyla ara verdikleri asfalt çalışmalarına, Ramazan Bayramı sonrası başlamayı planladıklarını aktaran Ciğerci, şunları kaydetti:

"Çok tercih etmesek de 2024 yılı içerisinde 54 kilometreye yakın satıh kaplama yolun yapımını tamamlamış bulunuyoruz. Yol çalışmalarında belli bir seviyeye geldik ancak yeterli değil. Daha fazlasını yapmak istiyoruz. Bunun için 2025 yılında İl Genel Meclisimizin desteğiyle araç parkımızı yenilemek üzere bir yol haritası ortaya koyduk. İlk etapta kamyon ve roley tank dediğimiz bütün nakli gerçekleştireceğimiz kamyonlarımızın siparişini vermiş bulunmaktayız. Parça parça iş makinalarımızı sipariş edeceğiz. 15 aracımızı hurdaya ayırdık. Onların yerine takviye edeceğimiz araçlarımızla daha güçlü şantiyelerimizle birlikte yol yapımını hızlandıracağız. Kısa vadede hedeflerimiz yine bu yıl yüz kilometreye yaklaşacak asfalt yapmak."

Ciğerci, 2024'de tarımsal sulama, içme suyu, GES ve kanalizasyonda yaklaşık 64 projenin yapımını tamamladıklarını dile getirdi.

Yarım kalmış veya tamamlanması gereken projeleri 2025 yılı yatırım programına aldıklarını ifade eden Ciğerci, "İçme suyu temel bir ihtiyaç. Nerede eksik olursa olsun yatırım programında olup olmadığına bakmıyoruz, içme suyundaki problemi çözüyoruz. Tarımsal sulama yine projeler kapsamında var. GES projesi de yine yatırım programımızda mevcut. Kanalizasyonda da gerekli çalışmaları yapıyoruz. İnşallah 2025 yılı da verimli bir yıl olarak hafızalarda yer edinir." dedi.

Ciğerci, il merkezi ve ilçelerdeki kamu binaları inşaatlarının da sürdüğünü belirtti.

Edirne'de başlatılan tarihi eserlerin ihyası projesinin devam ettiğini iade eden Ciğerci, "Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'nın birinci etabı bitti. Konaklarımız devam ediyor. Koman Konağı'nı bitirdik. Geleneksel El Sanatları Müzesini bitirdik. Gazi Mihal Bey Hamamı restorasyonu devam ediyor. Çok güzel bir proje olacak sayın valimizin talimatlarıyla oraya güzel bir eser kazandırma arzusundayız. Evliya Kasımpaşa Camisi ve Şeyh Şüceaddin Camisi de ayağa kalk eserler arasında. Edirne'de tarihimizin yaşatılması, canlandırılması açısından güzel işler oluyor. Bu noktada da kurum olarak bu işlerin ucundan tutmak bize mutluluk veriyor." diye konuştu.