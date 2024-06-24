Güncel

Edirne'de tarlada çıkan yangın korkuttu

EDİRNE - Edirne merkez Karaağaç Mahallesi'ndeki bir tarlada çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle çevredeki evlere ve ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde mahsulü toplanmış bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar ilk olarak kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, acil sağlık ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.

Yangında 40 dönümlük alandaki çok sayıda saman balyasının da zarar gördüğü belirtildi.