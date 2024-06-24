Edirne'de tarlada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de tarlada çıkan yangın korkuttu

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde bir tarlada çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki evlere ve ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında 40 dönümlük alandaki çok sayıda saman balyası zarar gördü.

24.06.2024 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de tarlada çıkan yangın korkuttu

EDİRNE - Edirne merkez Karaağaç Mahallesi'ndeki bir tarlada çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle çevredeki evlere ve ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde mahsulü toplanmış bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar ilk olarak kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, acil sağlık ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.

Yangında 40 dönümlük alandaki çok sayıda saman balyasının da zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

Edirne, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de tarlada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:09 Erzurum’da aracın üzerinden geçen çocuk hayatını kaybetti Erzurum'da aracın üzerinden geçen çocuk hayatını kaybetti
22:04 ATM’lerde para çekme limitleri değişti ATM'lerde para çekme limitleri değişti
22:04 Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var
20:47 AB’den İsrail’le ilgili kritik uyarı: Yavaş yavaş ilhak ediyor AB'den İsrail'le ilgili kritik uyarı: Yavaş yavaş ilhak ediyor
20:02 Moskova’daki Savunma Araştırmaları Enstitüsü’nde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti Moskova'daki Savunma Araştırmaları Enstitüsü'nde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti
21:47 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu Morata’dan taraftarları heyecanlandıran hareket Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Morata'dan taraftarları heyecanlandıran hareket
21:18 Kimse bunu beklemiyordu Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı Kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı
21:15 İmamoğlu, kendisine karşı “Erdoğan“ diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi İmamoğlu, kendisine karşı "Erdoğan" diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi
20:51 Tekirdağ’da 10 gündür kendisinden haber alınamayan genç kadın evinde ölü bulundu Tekirdağ'da 10 gündür kendisinden haber alınamayan genç kadın evinde ölü bulundu
20:14 Masadaki rakam öyle böyle değil Bayern Münih’te Hakan Çalhanoğlu seferberliği Masadaki rakam öyle böyle değil! Bayern Münih'te Hakan Çalhanoğlu seferberliği
20:11 İsrail askerlerinin canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli konuştu: Ölmüş olmayı diledim İsrail askerlerinin canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli konuştu: Ölmüş olmayı diledim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 22:58:05. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de tarlada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement