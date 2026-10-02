Edirne\'de tefecilerin evlere el koyması iddiasıyla 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Edirne'de tefecilerin evlere el koyması iddiasıyla 4 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de 90 bin lira borcunu ödeyemeyen bir kişinin 400 bin liralık evine el konulduğu şikayeti üzerine yürütülen tefecilik soruşturmasında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis, şüphelilerin 100 bin lira borç verdiği bir çiftin tarım aletlerine el koyduğunu da belirledi.
EDİRNE'de polisin düzenlediği tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Edirne'de yaşayan bir kişi, borç aldığı 90 bin lirayı geri ödeyemeyince 400 bin lira değerindeki evine el konulduğu yönünde şikayette bulundu. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapan şüphelilerin ayrıca 100 bin lira borç verdikleri bir çiftinin borcunu ödeyememesi üzerine tarım aletlerine el koyduklarını da belirledi. Para alışverişlerinde eşlerine ait banka hesaplarını da kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda K.U., S.U., M.K. ve S.T., yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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