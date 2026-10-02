Edirne'de tefecilerin evlere el koyması iddiasıyla 4 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de tefecilerin evlere el koyması iddiasıyla 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne\'de tefecilerin evlere el koyması iddiasıyla 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 90 bin lira borcunu ödeyemeyen bir kişinin 400 bin liralık evine el konulduğu şikayeti üzerine yürütülen tefecilik soruşturmasında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis, şüphelilerin 100 bin lira borç verdiği bir çiftin tarım aletlerine el koyduğunu da belirledi.

EDİRNE'de polisin düzenlediği tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edirne'de yaşayan bir kişi, borç aldığı 90 bin lirayı geri ödeyemeyince 400 bin lira değerindeki evine el konulduğu yönünde şikayette bulundu. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapan şüphelilerin ayrıca 100 bin lira borç verdikleri bir çiftinin borcunu ödeyememesi üzerine tarım aletlerine el koyduklarını da belirledi. Para alışverişlerinde eşlerine ait banka hesaplarını da kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda K.U., S.U., M.K. ve S.T., yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
3. SayfaGüncelEdirnePolisTarımSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
İş başvurusunda izdiham İşte Köfteci Yusuf’un olmazsa olmaz şartı İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı
15:24
Vatikan’a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu Yeni tarzı dikkat çekti
Vatikan'a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu! Yeni tarzı dikkat çekti
15:18
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor Fenerbahçe’ye 2 transfer
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor! Fenerbahçe'ye 2 transfer
15:05
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
14:30
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
13:55
Büşra bebekten 23 gündür haber yok Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
Büşra bebekten 23 gündür haber yok! Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
13:47
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 15:40:01. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de tefecilerin evlere el koyması iddiasıyla 4 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei