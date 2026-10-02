Edirne\'de tefecilerin evlere el koyması iddiasıyla 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

EDİRNE'de polisin düzenlediği tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edirne'de yaşayan bir kişi, borç aldığı 90 bin lirayı geri ödeyemeyince 400 bin lira değerindeki evine el konulduğu yönünde şikayette bulundu. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapan şüphelilerin ayrıca 100 bin lira borç verdikleri bir çiftinin borcunu ödeyememesi üzerine tarım aletlerine el koyduklarını da belirledi. Para alışverişlerinde eşlerine ait banka hesaplarını da kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda K.U., S.U., M.K. ve S.T., yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.