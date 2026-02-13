Edirne\'de Tefecilik Operasyonu: 2 Tutuklama

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptıkları iddiasıyla N.D. (62), F.C. (38), Ö.D. (47) ve S.U.'yu (49) gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.D. ve S.U., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, N.D. ve F.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.