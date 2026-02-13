Edirne\'de Tefecilik Operasyonu: 2 Tutuklama

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptıkları iddiasıyla N.D. (62), F.C. (38), Ö.D. (47) ve S.U.'yu (49) gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.D. ve S.U., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, N.D. ve F.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
