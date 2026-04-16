Edirne'de Tek Yönlü Köprü Ulaşımı Başlıyor

Edirne'de tarihi Meriç ve Tunca köprülerinden Karaağaç istikametine ulaşım, yarından itibaren tek yönden sağlanacak.

Valilikten yapılan açıklamada, yaz dönemine ilişkin trafik düzenlemesi yapıldığı belirtildi.

Düzenleme kapsamında şehir merkezinden Karaağaç Mahallesi istikameti yönünde trafiğin artışının göz önünde bulundurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akışın sağlıklı yürütülebilmesi ve tarihi köprülerin korunması amacıyla İl Trafik Komisyonunca alınan karar çerçevesinde, yarın itibarıyla Meriç ve Tunca köprülerinden Karaağaç istikametine ulaşım 1 Ekim tarihine kadar tek yön olarak uygulanacaktır. Karaağaç istikametinden şehir merkezine dönüşler Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve Bosnaköy mevkisindeki Süvari köprülerinden yapılabilecektir. Yine trafik akışının sağlıklı işlemesine yönelik, Lozan Caddesi ile Meriç Köprüsü arasında Meriç Köprüsü istikametine park yasağı uygulanacaktır."