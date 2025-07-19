Edirne\'de Terörle Mücadele Denetimi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Terörle mücadele uygulaması" kapsamında denetim gerçekleştirdi

Terörle Mücadele Müdürlüğü ile trafik ekipleri tarafından İstasyon Mahallesi'nde yapılan denetimlere özel harekat polisleri de destek verdi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da takip ettiği uygulamada, 214 kişi ve 47 araç sorgulandı, kurallara uymadığı tespit edilen 4 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.