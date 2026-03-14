EDİRNE'de, arıza nedeniyle emniyet şeridine park edilen TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü K.Ç., yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında, Lalapaşa kara yolundaki Yenişehir Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Lalapaşa'dan şehir merkezine seyir halindeki K.Ç. idaresindeki 22 ABV 162 plakalı otomobil, arızası nedeniyle emniyet şeridinde park edilen 59 ANR 956 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü K.Ç., kaldırıldığı Trakya Üniversitesi TIP Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de TIR'a Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
