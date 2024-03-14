Edirne\'de tır dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı

Trakya Üniversitesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Trakya Üniversitesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir program düzenledi. Programda, İstiklal Marşı'nın okunması ve mini bir konser yer aldı. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin mutabakat metni olduğunu vurgulayarak, bu metinde büyük bir milletin varlığının açıkça görüldüğünü belirtti. Dekan Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden ise İstiklal Marşı'nın Kurtuluş Savaşı'nın amacını ve ruhunu yansıttığını ifade etti. Programın ardından Rektör Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hayaller Gerçek Olsa Trakya Öğrenci Topluluğu üyelerini kabul etti ve topluluğun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.