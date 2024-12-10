Edirne'de Tır-Kamyonet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Edirne'de Tır-Kamyonet Kazası: 2 Yaralı

Edirne\'de Tır-Kamyonet Kazası: 2 Yaralı

Edirne'de tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

10.12.2024 11:46
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Edirne'de tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, N.B'nin kullandığı 59 AFZ 839 plakalı kamyonet, Edirne - Kapıkule karayolunun 10. kilometresinde M.N'nin kullandığı 22 ABY 610 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücülerden N.B, Edirne 1. Sultan Murat Devlet Hastanesine, M.N ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından tekrar normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Tır-Kamyonet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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