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Edirne'de torbacılara operasyon: 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de torbacılara operasyon: 16 şüpheli yakalandı

Edirne'de polis, uyuşturucu satanlara yönelik düzenlediği operasyonda 16 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 1 kilo 258 gram esrar, 72 gram skunk, 5 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi.

Edirne\'de torbacılara operasyon: 16 şüpheli yakalandı
15.12.2023 - 15:20,
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EDİRNE'de polisin 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlediği operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmanın ardından 16 adrese sabah saatlerinde 103 personelle operasyon düzenledi. Narkotik köpeği Kongar ile adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 258 gram esrar, 72 gram skunk, 5 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi. 16 şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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