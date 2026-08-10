Edirne'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Enez'de otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Edirne'nin Enez ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Küçükevren köyünde O.Y'nin kullandığı 39 TF 775 plakalı otomobil, R.Y'nin idaresindeki 22 BG 575 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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