Edirne'de Trafik Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Edirne'de Trafik Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Edirne\'de Trafik Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada yaralanan 20 yaşındaki Özcan Dere, hastanede hayatını kaybetti.

04.12.2024 11:43  Güncelleme: 11:44
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EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölündüğü kazada yaralanan 2 kişiden Özcan Dere (20), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Mescit Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'ndeki Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Ö.Ç.'nin (34) kontrolünü yitirdiği 22 AAV 517 plakalı otomobil beton refüje, sonra da aydınlatma direğine çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle ortadan ikiye bölündü. Kazada sürücü Ö.Ç. ve yanındaki Özcan Dere ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Özcan Dere, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Dere'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Ö.Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Trafik Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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