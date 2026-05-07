Edirne\'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

Uluslararası Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Lokman Kızılyar, AA muhabirine, fuarda ortaokul öğrencilerince öğretmenlerinin rehberliğinde hazırlanan 20 farklı projenin sergilendiğini söyledi.

Öğrencilerin, takım ruhu içerisinde hareket ederek hazırladıkları projeleri diğer okullardan gelen öğrencilerin beğenisine sunduklarını belirten Kızılyar, "Birçok çalışmada olduğu gibi bilimsel çalışmalarda da öğrencilerimizi geleceğe taşımaya gayret ediyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızın bu noktadaki özverili çalışmaları çok değerli." dedi.

Kızılyar, projelerin, öğrencileri araştırmaya sevk ederek problemin çözümüne odaklanmalarını sağladığını dile getirdi.

Fuarın, öğrencilerin gelecekte bir bilim adamı ve girişimci olmalarına önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Kızılyar, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini projeleri görmeye davet etti.

Açılışına, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Müzekka Bayrak ve Nail Yılmaz, Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Nurcan Uzel ve velilerin katıldığı fuar yarın sona erecek.