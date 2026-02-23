Edirne'de Tunca Köprüsü Kapandı - Son Dakika
Edirne'de Tunca Köprüsü Kapandı

Edirne\'de Tunca Köprüsü Kapandı
23.02.2026 00:42
Edirne'de yükselen su seviyeleri nedeniyle Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı.

Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Tunca Nehri üzerindeki Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı.

Bölgede etkili olan yağışlar ve yukarı havzalardan gelen suyun etkisiyle nehir debilerinde artış yaşanıyor.

Taşkın riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Meriç ve Tunca nehirleri arasında kalan İki Köprü Arası mevkisinde önlemler artırılırken, Tunca Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Köprünün ikinci bir emre kadar kapalı kalacağı öğrenildi.

Karaağaç Mahallesi ile bağlantıyı sağlayan köprünün trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden sağlanıyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer de bölgede incelemelerde bulundu.

Sezer, taşkın riski bulunan alanlarda yürütülen çalışmaları yerinde takip ederek ekiplerden bilgi aldı.

Yetkililer, nehir debilerinin anlık olarak izlendiğini, risk durumuna göre ilave tedbirlerin alınabileceğini belirtti. Vatandaşlara riskli bölgelere yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Edirne, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Tunca Köprüsü Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

01:15
SON DAKİKA: Edirne'de Tunca Köprüsü Kapandı - Son Dakika
