Edirne\'de Tunca Nehri Kenarında Yangın

Edirne'de Tunca Nehri kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangında, yaklaşık bir dekar otluk alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.