Edirne\'de Turizm Haftası Töreni

Edirne'de Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

25 Kasım Stadyumu yanında oluşturulan kortej, bando eşliğinde Saraçlar Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na yürüdü.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk anıta çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Soytürk, burada yaptığı konuşmada, turizm en hızlı gelişen sektörlerin başında geldiğini söyledi.

Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği başarıyla dünyanın en önemli destinasyonlarından biri haline geldiğini belirten Soytürk, "2025 yılında ülkemiz yaklaşık 64 milyon ziyaretçiyi ağırlamış ve 65 milyar doların üzerinde turizm geliri elde ederek turizm alanındaki güçlü yükselişini sürdürmüştür." dedi.

Edirne'nin de tarihi yapılarıyla önemli turizm merkezlerinden olduğunu ifade eden Soytürk, kentin turizminin gelişmesi için tüm kurumlarla iş birliği içeresinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Programda öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi de sunuldu.

Programa Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Edirne İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Cengiz Karakuş, Edirne Ticaret Müdürü Mustafa Kurt, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sektör çalışanları ve öğrenciler katıldı.