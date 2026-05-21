Edirne\'de Türk Mutfağı Haftası bayram sofrası canlandırıldı

Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Selimiye Meydanı'nda bayram sofrası geleneği canlandırıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, haftanın başlangıcı dolayısıyla Selimiye Meydanı'nda düzenlenen açılış programında, Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye'nin gastronomisini tüm dünyaya tanıtma noktasında güzel etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Hafta kapsamında unutulmuş olan yemekleri hatırlama imkanı sunulduğunu belirten Sezer, "Dünya turizmi gastronomi üzerine dönmeye başladı. Turizmden istediğimiz payı alma noktasında gastronomimizi hem hatırlama hem de gelecek kuşaklara hatırlatma bizim açımızdan son derece önemli." dedi.

Vali Sezer, bu yıl "Bir Sofrada Miras" temasıyla düzenlenecek etkinliklerle hem bir sofranın hem de bu alanda kültürel birlikteliğin paylaşılacağını kaydetti.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Türk Mutfağı Haftası'nın "Bir Sofrada Miras" temasıyla ön plana çıkacağını dile getirdi.

Edirne'de tarihi yapıların yanı sıra sofraların kültürel mirasının da ünlü olduğunu belirten Soytürk, "Biz de bu temaya uygun yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle de 'Rumeli'de, Edirne'de bayram sofralarını anlatalım' dedik. Annelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz, çoluk çocuk bir bayram sofrasında nasıl bir araya geliyorlar onu yaşatmak istedik." diye konuştu.

Bayram sofrasının birlikteliği, beraberliği, sevinci ve paylaşmayı anlattığını dile getiren Soytürk, bayram sofrası menüsünde Edirne tarhana çorbası, mayalı lokma, ekşimikli biber, turşu, lahana sarması, kol böreği, saray usulü kavurma, ciğer sarma, ağa pilavı, kalbura bastı, ev baklavası, kızılcık şerbeti ve gaziler helvası sunulduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından burada oluşturulan sahnede bayram sofrası geleneği canlandırıldı ve yemekler tanıtıldı.

Ustalardan Edirne tava ciğer yapımını da dinleyen Sezer, ciğer pişirip vatandaşlara ikram etti.

Ciğer dağıtımında yoğunluk yaşandı.

Vali Sezer, coğrafi işaretli ürünlerin sergilendiği standı da gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programa, Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, il protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikler 27 Mayıs'a kadar sürecek.