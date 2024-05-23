Edirne\'de Türk Mutfağı Haftası\'nda aşçı adayları tava ciğerin inceliklerini öğrendi

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Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında aşçı adayları, coğrafi işaretli tava ciğerin hazırlanmasını ustalarından öğrendi.

Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri kentteki bir tava ciğer işletmesinde gerçekleştirilen atölye çalışmasında, kentin meşhur lezzetinin kesiminden pişirilmesine kadar geçen süreci deneyimleme fırsatı buldu.

Ustalarla birlikte ciğer doğrayan geleceğin aşçıları, kesim işleminin ardından ocağın başına geçti. Ciğeri unlayıp tavada kızgın yağda pişiren öğrenciler atölye çalışmasını tamamladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, tava ciğerin Edirne'yle özdeşleşmiş bir lezzet olduğunu söyledi.

Tava ciğerin kent gastronomisi için önemli bir yiyecek olduğunu belirten Soytürk, bu lezzetin tanıtılması için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak ise atölye çalışmasıyla öğrencilere tava ciğerin inceliklerini öğretmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Tava ciğer ustalarının uzun bir çıraklık sürecinin ardından yetiştiğini anlatan İmrak, "Özellikle bıçak ustaları 7-8 yılda yetişiyor. Ciğer hazırlamak zor bir iş. Bu atölyeye katılan öğrenciler işin mutfağından geldikleri için onların bıçak tutmaları farklı oluyor. Gayet iyi doğruyorlar. Birkaç öğrencimiz oldukça iyiler, onlara çalışma teklifinde bulunduk. Maalesef bıçak ve tava ustalarımız çok yetişmiyor, bu konuda biraz sıkıntımız var. İnşallah bu tür çalışmalar yeni ustaların yetişmesine vesile olacaktır." diye konuştu.

Öğrencilerden Asiye Cengiz, ilk kez ciğer doğradığnı ve işin püf noktalarını öğrendiğini kaydetti.