Edirne\'de Üniversite Öğrencileriyle Sahur

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, sahurda üniversite öğrencileriyle buluştu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, İl Gençlik Kolları Üniversiteler Birim Başkanı Eren Çam ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla üniversite öğrencileriyle sahurda bir araya geldi.

Mutfağa girerek öğrenciler için menemen hazırlayan İba, ardından öğrencilerle birlikte sahur yaptı.

Gençlerin güzel sohbetini ve gelecek hayallerini paylaşmaktan mutlu olduğunu belirten İba, "Bizleri samimiyetle ağırlayan tüm genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Sevgili, Yenikarpuzlu'da iftara katıldı

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Yenikarpuzlu beldesinde iftara katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yenikarpuzlu Belediyesi tarafından iftar düzenlendi.

Sevgili de iftara katılarak vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. İftarın ardından Sevgili vatandaşlarla sohbet etti.

Ramazan kolileri toplandı

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Edirne Şubesi iş birliğinde toplanan ramazan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, "Bir Sınıf, Bir Koli" Projesi kapsamında hazırlanan ramazan kolileri, okullardan teslim alınarak ihtiyaç sahiplerine iletildi.

Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, öğrencilerin gönülden katkısıyla hazırlanan kolilerin paylaşma ve dayanışma ruhunu büyütmeye devam ettiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.