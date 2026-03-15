Edirne'de Üniversite Öğrencileriyle Sahur - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Üniversite Öğrencileriyle Sahur

Edirne\'de Üniversite Öğrencileriyle Sahur
15.03.2026 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, üniversite öğrencileriyle sahurda bir araya geldi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, sahurda üniversite öğrencileriyle buluştu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, İl Gençlik Kolları Üniversiteler Birim Başkanı Eren Çam ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla üniversite öğrencileriyle sahurda bir araya geldi.

Mutfağa girerek öğrenciler için menemen hazırlayan İba, ardından öğrencilerle birlikte sahur yaptı.

Gençlerin güzel sohbetini ve gelecek hayallerini paylaşmaktan mutlu olduğunu belirten İba, "Bizleri samimiyetle ağırlayan tüm genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Sevgili, Yenikarpuzlu'da iftara katıldı

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Yenikarpuzlu beldesinde iftara katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yenikarpuzlu Belediyesi tarafından iftar düzenlendi.

Sevgili de iftara katılarak vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. İftarın ardından Sevgili vatandaşlarla sohbet etti.

Ramazan kolileri toplandı

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Edirne Şubesi iş birliğinde toplanan ramazan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, "Bir Sınıf, Bir Koli" Projesi kapsamında hazırlanan ramazan kolileri, okullardan teslim alınarak ihtiyaç sahiplerine iletildi.

Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, öğrencilerin gönülden katkısıyla hazırlanan kolilerin paylaşma ve dayanışma ruhunu büyütmeye devam ettiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de Üniversite Öğrencileriyle Sahur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

13:41
En sonunda bunu da gördük Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
En sonunda bunu da gördük! Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
13:25
İran, ABD’nin dev bankasını böyle vurdu
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu
13:09
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
12:39
Netanyahu öldü mü İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
Netanyahu öldü mü? İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
12:18
Trump’ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 13:55:34. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Üniversite Öğrencileriyle Sahur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.