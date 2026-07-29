Edirne'de Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Edirne'de caddelerde asfaltlama ve kaldırım yenileme çalışması yapıyor.
Edirne Belediyesinin üstyapı çalışmaları sürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında üstyapı çalışmalarına devam ediyor.
Caddelerde asfaltlama ve kilit taşı döşeme çalışması yapan ekipler, kaldırımları da yeniliyor.
Belediye Başkanı Filiz Gencan da Kadirhane Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi aldı, esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.
Kaynak: AA
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