Edirne'de Uyuşturucu Denetimi: 4 Gözaltı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde şüpheli görülen kişilerin sorguları yapıldı, 92 personelin katılımıyla 17 adreste arama gerçekleştirildi.

Polis ekipleri denetimlerde 18 uyuşturucu hap ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adreslerde yapılan aramalarda da ruhsatsız tabanca, 8 fişek ve 4 telsiz ele geçirildi.