Edirne'de Uyuşturucu Operasyonları Artıyor - Son Dakika
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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonları Artıyor

Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonları Artıyor

Edirne'de 10 ayda 3,5 milyar lira değerinde toplam 3 ton 997 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

12.11.2024 13:35
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EDİRNE Valisi Yunus Sezer, 10 aylık süreçte piyasa değeri 3,5 milyar lira olan toplam 3 ton 997 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki kolluk kuvvetleri temsilcileriyle gerçekleştirdiği asayiş toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Vali Sezer, kentteki uyuşturucu yakalamalarına yönelik yaptığı açıklamada, yılın ilk 10 ayıyla ilgili rakamları paylaştı. Vali Sezer, geçen yıla göre kıyaslandığında çok büyük miktarlarda uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti. 10 ayda toplam piyasa değeri 3,5 milyar lira olan 3 ton 997 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini ifade eden Sezer, "Geçen yıllara kıyasladığımız zaman çok büyük miktarlarda özellikle uyuşturucu yakalamaları söz konusu. 2 ton 190 kilogram esrar yakalanmış durumda. 611 kilogram kokain yakalandı. Bu çok büyük bir rakam kokain açısından. Skunk dediğimiz yine uyuşturucu madde 1 ton 22 kilogram, eroin 38 kilogram, metamfetamin 106 kilogram, 30 kilo bonzai, 1 milyon 150 bin sentetik ecza yakalanmış durumda. Ele geçirilen narkotik maddelerin piyasa değeri 3 milyar 500 bin liradır" dedi.

10 aylık sürede çok sayıda gümrük kaçağı malzeme de ele geçirildiğini ifade eden Sezer, "Yine altın, oto yedek parçası ve elektronik sigara başta olmak üzere gümrükte birçok gümrük kaçağı malzemesi ülkemize kanun dışı yollarla sokulmaya çalışırken yakalanmış durumda. Bunların toplam değeri de 6 milyar 200 milyon. Yani ilk on ayda yakalanan gümrük kaçağı ve uyuşturucu maddelerin değerinden bahsediyorum. Gümrük kaçağı malzemelerimizin piyasa değeri de 2 milyar 225 milyonluk bir gümrük kaçağı malzemesi ele geçirilmiş durumda" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yunus Sezer, Uyuşturucu, Kaçakçılık, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Edirne, Hukuk, Son Dakika

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