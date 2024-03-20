Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı gözaltına alındı

Edirne\'de uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı gözaltına alındı

Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 48 uyuşturucu hap, 24 gram bonzai, 20 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

20.03.2024 09:25  Güncelleme: 09:27
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Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 48 uyuşturucu hap, 24 gram bonzai, 20 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Keşan, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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