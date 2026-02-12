Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonu

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu ecza ele geçilirken, Ç.Y. (34) ve karısı A.Y. (30) gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen Ç.Y. ve eşi A.Y.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 475 uyuşturucu ecza ele geçirildi. Ç.Y. ve A.Y., gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.