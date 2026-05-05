Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonu

EDİRNE'de polisin Moldova plakalı cipte yaptığı aramada 90 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında Moldova plakalı cip, İstanbul yönüne giderken TEM Otoyolu gişeler mevkisinde durdurulup, arama yapıldı. Dedektör köpekle yapılan aramada 90 kilo 200 gram skunk, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 5 avro ve 3 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan Moldova uyruklu V.C. ve P.A., ile ilgili soruşturma sürüyor.