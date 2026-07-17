Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 2 Tutuklama

EDİRNE'de polisin arama yaptığı evde, satışa hazır uyuşturucular ele geçirildi; gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, İstasyon Mahallesi'nde bir evde uyuşturucuların bulunduğu ve piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirlendi. Evde arama yapan polis, satışa hazır halde fişeklenmiş 82 adet toplam 67,53 gram kokain, 20 adet toplam 85,74 gram skunk, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 500 lira, 500 ABD doları ve 295 avro ele geçirildi. Gözaltına alınan A.C.S., U.A., M.A. ve A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.A. ve A.E., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.