Edirne'de Vali Sezer, 407 proje için 42 milyar lira harcandığını açıkladı - Son Dakika
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Edirne'de Vali Sezer, 407 proje için 42 milyar lira harcandığını açıkladı

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Edirne\'de Vali Sezer, 407 proje için 42 milyar lira harcandığını açıkladı
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Edirne'de 2026 Üçüncü Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında Devecihan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Sezer, büyük ve orta ölçekli 407 proje için 42 milyar lira harcandığını, bu yılki ödeneğin yüzde 57'sinin kullanıldığını söyledi.

Edirne'de 2026 Yılı Üçüncü Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının bölge ve il müdürleri ile yatırımcı kuruluşların temsilcileri katıldı.

Vali Sezer, üçüncü toplantıyı gerçekleştirdiklerini ve 2026'nın sonuna yaklaştıklarını söyledi.

Sonbaharın hasat dönemi olduğuna değinen Sezer, "Artık işlerimizi hızlandırmamız gerekiyor. Özellikle yarım kalan işleri tamamlayıp bitirmemiz lazım." dedi.

Büyük ve orta ölçekli 407 proje için 42 milyar lira harcandığını ifade eden Sezer, "Toplam bedeli ise 110 milyar. 2026 yılında da 16 milyara kadar kullandırılması öngörülüyor. Üçüncü dönemin sonuna kadar yapılan çalışmalar dahilinde 9,2 milyar lira harcama yapılarak bu yılki ödeneğimizin yüzde 57'sini harcamış durumdayız." diye konuştu.

Sezer, belediyeler tarafından 609 milyon lira harcanarak yüzde 47, İl Özel İdaresince ise 298 milyon lira harcanarak yüzde 44 oranında harcama yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA
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