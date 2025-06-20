Edirne'nin Süloğlu ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü.
Geçkinli köyünde hasat edilmemiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Süloğlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki tarlalara ve iş yerine sıçramadan söndürüldü.
Yangında buğday ekili 30 dekarlık alan zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Yangın: 30 Dekar Buğday Zarar Gördü - Son Dakika
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