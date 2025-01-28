Edirne'de Yangın: Esnafın Yaraları Sarılacak - Son Dakika
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Edirne'de Yangın: Esnafın Yaraları Sarılacak

Edirne\'de Yangın: Esnafın Yaraları Sarılacak

Vali Sezer, Sabuni Mahallesi'nde çıkan yangında zarar gören esnafın yaralarının hızla sarılacağını belirtti.

28.01.2025 10:46
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Sabuni Mahallesi'nde çıkan yangında iş yerleri zarar gören esnafın yaralarının en kısa sürede sarılacağını belirtti.

Sezer, yangında zarar gören dükkanlarda incelemede bulundu, iş yeri sahipleriyle görüştü.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı ve Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden'den hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Sezer, eksiklerin giderilmesi için talimat verdi.

Sezer, AA muhabirine, 5 iş yerini etkileyen yangının itfaiyenin müdahalesiyle hızlı şekilde söndürüldüğünü söyledi.

Can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirten Sezer, "Yangın çok büyümeden söndürüldü. Burası çok önemli bir yer. Şehrin tam kalbi dediğimiz, kapalı çarşı ve diğer çarşıların da olduğu bir yer. Büyümeden söndürülmesi bizim açımızdan sevindirici. Esnafımıza geçmiş olsun diyoruz. Esnafımız hızlı bir şekilde yaralarını sarıp işine bakar diye düşünüyoruz." dedi.

5 iş yeri zarar gördü

Sabuni Mahallesi Medrese Sokak'ta dün akşam saatlerinde çakmak satışı yapılan dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve TEDAŞ ekipleri sevk edilmişti.

İş yerindeki çakmak ve gaz tüplerinin parlamasıyla büyüyen yangın, önce yandaki 2 dükkana, ardından depo olarak kullanılan 2 iş yerine sıçramıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 iş yeri kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yunus Sezer, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, edirne, Çevre, Son Dakika

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