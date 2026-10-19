Edirne\'de yaşlılarla iletişim eğitimi projesini Trakya Kalkınma Ajansı destekleyecek

Edirne'de yaşlılarla iletişim eğitimi projesini Trakya Kalkınma Ajansı destekleyecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün yaşlılarla iletişim eğitimi projesi, Trakya Kalkınma Ajansının 2026 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos döneminde destek almaya hak kazandı. Sözleşmeyi Genel Sekreter Mahmut Şahin ile İl Müdürü Harun Tohumcu imzaladı.
Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün "Yaşlı Bireylerle Etkili İletişim Eğitimi" projesi, Trakya Kalkınma Ajansından destek almaya hak kazandı.
Trakya Kalkınma Ajansının 2026 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz- Ağustos dönemi kapsamında desteklenecek proje için sözleşme imzalandı.
Sözleşmeyi Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu imzaladı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?