Edirne'de "Yeşilçam Şarkıları" konseri düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası katkılarıyla gerçekleştirilecek konser, yarın Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meriç Konferans Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk'ün üstlendiği konserde, Yeşilçam filmlerine damga vuran eserler seslendirilecek.

Programda Umut Akyürek, Murat Irkılata, Halil Erseven ve Gökçe Bahar Ercan sahne alacak.

Konser saat 20.00'de başlayacak.