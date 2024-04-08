Edirne'de, jandarma ekipleri yılbaşından bu yana 90 bin araç ve sürücüsünü denetledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarda yılbaşından beri 90 bin araç ve sürücüsü denetlendi.
Sürücüler ekipler tarafından bilgilendirildi, kurallara uymaları konusunda uyarıldı.
Güvenli trafik akışının sağlanması için denetimlerin süreceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Yılbaşından Bu Yana 90 Bin Araç ve Sürücü Denetlendi - Son Dakika
İstanbul'un Anadolu'ya açılan ilk kapısı Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde Ramazan Bayramı tatilinin 3'üncü gününde trafik akıcı seyrediyor. Otoyolun İzmit ilçesi güzergahında trafik yoğunluğu oluşmadı ve sürücüler genellikle Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nü tercih etti. D-100 kara yolunda da trafik akıcı seyretti. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bayram tatili süresince 477 personel ve 118 ekibin sahada görev yapacağını açıkladı.
Bursa'da bir genç, patenli olarak trafikte seyahat eden bir minibüsün arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Gencin tehlikeli hareketleri kameraya yansırken, yolculuk sırasında diğer sürücülerin can güvenliği de tehlikeye girdi.
Esenyurt'ta kimliği belirsiz şahıslar, bir işletmenin sahibinden 10 milyon lira haraç istedi. İstediklerini alamayan şüpheliler, gece saatlerinde işletmeye kurşun yağdırdı. İşletme sahibine tehdit mesajı atan saldırganlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, bayramların sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği günler olduğunu belirterek, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.
Elazığ'da Ramazan Bayramı öncesi oto kiralama işletmeleri istedikleri doluluğu bulamadı. Geçtiğimiz yıllara oranla rezervasyonlar yüzde 20 düşüş gösterdi. İşletme sahipleri bayrama 2-3 gün kala umutlu olduklarını belirtti.
Bayburt Kahveciler ve Otelciler Odası tarafından yayınlanan listede, bayramın ilk günü 2, ikinci günü 6, üçüncü günü ise 10 fırın hizmet verecek. Altınbaşak Ekmek Fırını, Efe Unlu Mamülleri, Akay Ekmek Fırını, Koç Ekmek Fırını, Kurtoğlu Ekmek Fırını, Somuncu Baba Ekmek Fırını gibi fırınlar vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılayacak.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yalçın, bayramın mutluluklarla dolu geçmesini dileyerek, Gazze'de yaşanan soykırımı kınadı ve Rabbimize şükretti.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye ve MESKİ personeli ile iftarda bir araya gelerek bayramlaştı. Seçer, personeline teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?