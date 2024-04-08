Edirne'de Yılbaşından Bu Yana 90 Bin Araç ve Sürücü Denetlendi - Son Dakika
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Edirne'de Yılbaşından Bu Yana 90 Bin Araç ve Sürücü Denetlendi

Edirne\'de Yılbaşından Bu Yana 90 Bin Araç ve Sürücü Denetlendi

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, yılbaşından bu yana can ve mal kayıplarını engellemek amacıyla kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda 90 bin araç ve sürücü denetlenirken, sürücüler kurallara uymaları konusunda uyarıldı ve güvenli trafik akışının sağlanması için denetimlerin devam edeceği belirtildi.

08.04.2024 09:11
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Edirne'de, jandarma ekipleri yılbaşından bu yana 90 bin araç ve sürücüsünü denetledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda yılbaşından beri 90 bin araç ve sürücüsü denetlendi.

Sürücüler ekipler tarafından bilgilendirildi, kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

Güvenli trafik akışının sağlanması için denetimlerin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne'de Yılbaşından Bu Yana 90 Bin Araç ve Sürücü Denetlendi - Son Dakika
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