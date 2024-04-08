Edirne\'de Yılbaşından Bu Yana 90 Bin Araç ve Sürücü Denetlendi

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Edirne'de, jandarma ekipleri yılbaşından bu yana 90 bin araç ve sürücüsünü denetledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda yılbaşından beri 90 bin araç ve sürücüsü denetlendi.

Sürücüler ekipler tarafından bilgilendirildi, kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

Güvenli trafik akışının sağlanması için denetimlerin süreceği belirtildi.