Edirne\'de Yılın Kareleri Oylaması

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Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç ve Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karakoç ve Gegeoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Karakoç, "Günlük Hayat" kategorisinde Hamit Yalçın'ın "Gece şehri", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" isimli fotoğraflarına oy verdi.

"Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" isimli fotoğrafını tercih eden Karakoç'un "Özgür Suriye" kategorisindeki seçimi ise Emin Sansar'ın "Yüzsüz" adlı karesi oldu.

İl Genel Meclisi Başkanı Gegeoğlu

Gegeoğlu, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yüzsüz", "Haber" kategorisinde Belal Khaled'in "Bayram", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Daniel Ceng'in "Yürüyüş yolu" isimli fotoğraflarına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sırılsıklam" isimi fotoğrafını tercih eden Gegeoğlu, "Spor" kategorisindeki tercihini de Gökhan Balcı'nın "Şükür" isimli fotoğrafından yana kullandı.