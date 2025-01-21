Edirne'de Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
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Edirne'de Yılın Kareleri Oylaması

Edirne\'de Yılın Kareleri Oylaması

Edirne Nüfus Müdürü Meltem Bal, 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğrafları değerlendirdi.

21.01.2025 09:46
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Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Bal, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Özgür Suriye", "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile "Spor" kategorilerindeki 140 fotoğrafı inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz","Haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın Mavi Vatan Savunması" başlıklı fotoğrafını tercih eden Bal "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Alper Tüydeş'in "Otlar arasında" karesini seçti.

Bal, "Günlük Hayat" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Keyfi yerinde" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde de Gökhan Balcı'ın "Şükür" adlı fotoğrafına oy verdi.

Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu

Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ise "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Aşılıoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde suyun altında" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un çektiği "Kar eğlencesi" fotoğrafını seçen Aşılıoğlu, "Spor" kategorisinde tercihini Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Kaynak: AA

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