Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi
EDİRNE - Edirne'de etkili olan ve sabah saatlerinde yoğunlaşan sis, görüş mesafesini düşürerek ulaşımda aksamalara sebep oldu.
Edirne kent merkezinde etkili olan sis nedeniyle tarihi mekanlar ve Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii ve meydanı sisle kaplandı.
Hava sıcaklığının öğlen saatlerinde itibaren 12 derece olması bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Yoğun Sis Ulaşımı Aksattı - Son Dakika
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