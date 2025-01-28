Edirne'de Yoğun Sis Ulaşımı Aksattı

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Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi

EDİRNE - Edirne'de etkili olan ve sabah saatlerinde yoğunlaşan sis, görüş mesafesini düşürerek ulaşımda aksamalara sebep oldu.

Edirne kent merkezinde etkili olan sis nedeniyle tarihi mekanlar ve Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii ve meydanı sisle kaplandı.

Hava sıcaklığının öğlen saatlerinde itibaren 12 derece olması bekleniyor.