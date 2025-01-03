Edirne\'de Yolcu Otobüsünde Tarihi Eser Operasyonu

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EDİRNE'de durdurulan yolcu otobüsünde bulunan şüphelinin üst aramasında, tarihi eser olduğu değerlendirilen 177 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar sonrası bir yolcu otobüsünü durdurdu. Şüpheli yolcu belirlenip, üst araması yapıldı. Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen gümüş, bronz ve bakır 177 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkındaki işlem sürüyor.