EDİRNE'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.
Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri E.I. ve R.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri sonrası jandarma ekiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen E.I. ve R.A., çıkarıldıkları Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 2 FETÖ Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?