Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 2 FETÖ Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 2 FETÖ Şüphelisi Tutuklandı

Edirne\'de Yunanistan\'a Kaçmaya Çalışan 2 FETÖ Şüphelisi Tutuklandı

Edirne'de güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisini yakalayarak tutukladı.

20.01.2025 19:47  Güncelleme: 19:49
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EDİRNE'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.

Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri E.I. ve R.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri sonrası jandarma ekiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen E.I. ve R.A., çıkarıldıkları Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 2 FETÖ Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika

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