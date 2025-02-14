Edirne\'de Yunanistan\'a Kaçmaya Çalışan PKK Şüphelisi Gözaltına Alındı

EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi S.D., gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan S.D.'yi yakaladı. S.D.'nin 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı belirlendi. PKK şüphelisi S.D., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
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