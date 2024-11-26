Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan Terör Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan Terör Şüphelileri Yakalandı

Edirne\'de Yunanistan\'a Kaçmaya Çalışan Terör Şüphelileri Yakalandı

Edirne'de düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a illegal yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ/PDY ve 1 PKK terör örgütü şüphelisi yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

26.11.2024 11:23  Güncelleme: 11:24
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EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ/PDY ve 1 PKK terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Güvenlik güçlerinin merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri M.D., E.G. ve M.G. ile terör örgütü PKK şüphelisi K.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan güvenlik güçleri tarafından 4 gün önce merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi F.Y.'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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